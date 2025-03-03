مدرب بوتسوانا :”الجزائر منتخب قوي ومأموريتنا ستكون صعبة للفوز عليه”

اعترف مدرب منتخب بوتسوانا مورينا راموربولي بصعوبة المواجهة التي سيجريها رفقة لاعبيه أمام المنتخب الوطني بملعب “فرانسيستاون” يوم 21 مارس القادم.

وقال راموربولي في حواره لموقع “أفريكا فوت يونايتد” اليوم الأحد “”مجموعتنا صعبة، ولدين مباراتنا للعب خلال التوقف الدولي المقبلة للفيفا، سنواجه منتخب الجزائر،وهو فريق صعب للغاية، كما انه ديناميكي، و سريع في الهجوم كما أنه منظم، لهذا سيكون خصما صعبا لنا، وسوف نلعب أيضا ضد الصومال وهو فريق قوي”.

كما أضاف مدرب بوتسوانا “سنلعب في فرانسيستاون، أين نلعب أغلب مبارياتنا، لهذا نعلم جيدا أننا سنعلم أن المواجهة ستكون صعبة لكلا الجانبين، يعتقد المتتبعين أننا سنلعب في طقس حار، وهو عكس ذلك”.

وختم “لا يجب أن نقع في خطأ الاعتقاد أننا سنلعب في وطننا، و أن الأمر سيضمن لنا الفوز، لهذا يجب علينا ان نبقى متواضعين، و نواصل العمل الجاد”.