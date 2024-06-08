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الرياضة

مدرب بوتسوانا: “الشعب الجزائري ينتظر الفوز في أوغندا ولكن.. “

بقلم محمد لمين صحراوي
مدرب بوتسوانا: “الشعب الجزائري ينتظر الفوز في أوغندا ولكن.. “
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أكد مدرب منتخب بوتسوانا، ديدي غوميز، بأنه يعرف شغف الجزائريين وحبهم لكرة القدم، على اعتبار أنه سبق له قيادة العارضة الفنية لكل من شباب قسنطينة وشبيبة سكيكدة، ما بين 2016 و2017.

وفي رسالة وجهها إلى رفقاء الحارس أنتوني ماندريا. بعد الهزيمة المفاجأة أمام غينيا، قال غوميز: “أقول لهم ارفعوا رؤوسكم، وبدوري سأشجعكم قبل مواجهة أوغندا”.

مضيفا في تصريحات أمس الجمعة، خص بها “النهار” عقب الهزيمة على يد أوغندا: “قضيت سنوات في الجزائر، وأعلم أن الكل شغوف.. الجمهور ينتظر الفوز في أوغندا. ولكن المهمة صعبة أمام منتخب يطبق كرة جميلة”.

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