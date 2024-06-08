مدرب بوتسوانا: “بيتكوفيتش مدرب جيد وعلى اللاعبين تحمل مسؤولياتهم”

أشاد مدرب منتخب بوتسوانا، ديدي غوميز، في تصريحات حصرية لـ “النهار” بالناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش.

وقال مدرب منتخب بوتسوانا، الذي يتواجد في نفس مجموعة الخضر. ضمن تصفيات مونديال 2026: “دائما ما تكون فترة حساسة بقدوم مدرب جديد”.

مضيفا في السياق ذاته: “لكن الناخب الوطني الجزائري، يملك مسيرة جيدة خلفه، والآن على اللاعبين تحمل مسؤولياتهم”.

وواصل التقني الفرنسي: “إنه منتخب الجزائر، واحد من أفضل المنتخبات الإفريقيا، ومثلما قلت، عليهم تحمل مسؤولياتهم، بعد الخيبتين في آخر نسختين من “الكان”… الجزائر منتخب يضم في صفوفه لاعبين كبار”.