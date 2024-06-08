مدرب بوتسوانا: “هزيمة الجزائر أمام غينيا ليست مفاجأة”

أكد مدرب منتخب بوتسوانا، ديدي غوميز، بأنه لم يتفاجأ بالهزيمة التي مني بها الخضر، على يد الضيف غينيا، يوم الخميس الفارط، ضمن الجولة 3 من تصفيات مونديال 2026.

وقال التقني الفرنسي، حول تلك الهزيمة: “لا لم تكن مفاجئة، واجهنا غينيا بملعبنا، وفونا عليهم، ولكن من الوهلة الأولى، يتضح لك أنه منتخب قوي ويمتاز لاعبوه باندفاع بدني كبير. وقادرين على الاحتفاظ بالكرة إلى جانب أنه يضم لاعبين جيدين”.

مضيفا في تصريحات لـ “النهار” من أوغندا: “حقيقة إنه منتخب جيد، ويمكنه الذهاب بسرعة، ولهذا فوزه في الجزائر ليس مفاجأة”.

قبل أن يستدرك: “صحيح الجميع كان ينتظر فوز الجزائر، بالنظر إلى اللاعبين الذين يضمهم.. لكن أتوقع عودة “الأفناك”، وأحيانا بعض الهزائم تقودك لانتصارات رائعة”.