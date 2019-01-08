مدرب “بورتو”: “براهيمي.. فنّان في كرة القدم” !

الرياضة
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مدرب “بورتو”: “براهيمي.. فنّان في كرة القدم” !
بقلم أمير بهلول

أشاد المدرب البرتغالي “سيرجيو كونسيساو” بالنجم الجزائري “ياسين براهيمي” بعد تألق هذا الأخير في مباراة أمس الإثنين في الدوري البرتغالي.

وقال كونسيساو في تصريحات نقلتها صحيفة “آبولا”: “نحن نحب مشاهدة لاعبين من مستوى براهيمي”.

وأضاف: “الموسم الماضي كان نفس الشيء، كان لدينا لاعبين يقتربون من نهاية عقودهم لكنهم قدموا كل شيء للفريق”.

وتابع: “براهيمي قدّم 100% من إمكانياته وشعر ببعض التعب ولهذا أردنا المحافظة عليه حتى لا يصاب”.

في حين ختم كلامه قائلا: “نحن نحب الفنانين في كرة القدم و براهيمي واحد منهم”.


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