مدرب “بورتو”: “براهيمي.. فنّان في كرة القدم” !

أشاد المدرب البرتغالي “سيرجيو كونسيساو” بالنجم الجزائري “ياسين براهيمي” بعد تألق هذا الأخير في مباراة أمس الإثنين في الدوري البرتغالي.

وقال كونسيساو في تصريحات نقلتها صحيفة “آبولا”: “نحن نحب مشاهدة لاعبين من مستوى براهيمي”.

وأضاف: “الموسم الماضي كان نفس الشيء، كان لدينا لاعبين يقتربون من نهاية عقودهم لكنهم قدموا كل شيء للفريق”.

وتابع: “براهيمي قدّم 100% من إمكانياته وشعر ببعض التعب ولهذا أردنا المحافظة عليه حتى لا يصاب”.

في حين ختم كلامه قائلا: “نحن نحب الفنانين في كرة القدم و براهيمي واحد منهم”.