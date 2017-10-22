يواصل “ياسين براهيمي” التألق رفقة فريقه “بورتو” في الدوري البرتغالي بعد فوز هذا الأخير سهرة أمس بسداسية كاملة ضد “باكوش فيريرا”.

براهيمي كان وراء كل الهجومات الخطيرة ان لم نقل كل الأهداف، وهو الذي نجح في كل مرواغاته في المباراة بنسبة 100%.

وكان الجزائري ممرا حاسما و منح مهاجمي فريقه العديد من الكرات التي تففنوا في تضييعها.

وأبدى مدرب “بورتو” رضاه التام على أداء الجزائري في مباراة أمس و مدحه بشكل كبير بعد تألقه في الفترة الأخيرة

وقال “كونسيساو”: “قمنا بعمل كبير مع براهيمي و مع باقي المهاجمين، لكن يبدو أنه شعر بإمكانية التطور”

وأضاف: “ياسين لاعب مهم للفريق ، وهذه الخطوة الأولى لكي تكون لاعبا مميزا”.