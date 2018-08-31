مدرب “بورتو” يتنفس الصعداء بعودة “براهيمي” !

كشفت صحيفة “ريكورد” البرتغالية أن الجزائري “ياسين براهيمي” بات جاهزا لمواجهة “موريرنسي” لحساب الجولة الرابعة من الدوري البرتغالي.

براهيمي عاد للعمل مع المجموعة بعد الإصابة التي تعرض لها في المباراة الماضية ضد “غيماريش” أين خرج على إثرها في الدقيقة الـ60.

ياسين تعرض للإصابة العضلية الثانية له هذا الموسم بعد مشاركته في 4 مباريات فقط، لكن الطاقم الطبي لنادي “بورتو” أكد أنه لا مخاوف من مشاركته هذا الأحد.

في نفس السياق، تنفس مدرب بورتو “سيرجيو كونسيساو” الصعداء بعودة الجزائري الذي يعتبر ركيزة الفريق ونجم “الدراغاو” الأول.

هذه الأخبار من شأنها أنها تكون سارة للناخب الوطني “جمال بلماضي” الذي يعول كثيرا على نجم “بورتو” لقيادة الخضر لتحقيق نتيجة إيجابية في خرجته الأولى يوم 08 سبتمبر المقبل.