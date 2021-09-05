مدرب بوركينافاسو: “الجزائر مرشحة على الورق فقط “

أكد مدرب منتخب بوركينافاسو “كامو مالو” أن المنتخب الجزائري مرشح على الورق فقط، وأن مباراة الغد يتكون حافزا لأشباله من أجل التنافس مع محاربي الصحراء على ورقة التأهل إلى مونديال قطر 2022.

وتحدث مدرب بوركينافاسو في تصريح لموقع الإتحادية البوركينابية اليوم الأحد قائلا:

“لن ضغط كثيرا على اللاعبين خلال هذه المباراة، بالعكس فمواجهة الجزائر تعتبر حافز للاعبين، بما أن المنتخب الجزائري أقوى على الورق فقط لأن كرة القدم كروية بالنسبة للجميع والحقيقة تظهر فوق الميدان”

نحن واعون بحجم المسؤولية، ولن ندخل المباراة كالمرشح الأول وهذا هو سلاحنا، نحن نرغب بالتأهل إلى نهائيات كاس العالم، أعلم أنه لا أحاد يراهم علينا في هذا اللقاء، وهو ما يسمح لنا بخوضه بأريحية”.

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