مدرب بوركينافاسو: “سنقدم كل شيء لحسم التأهل أمام الجزائر”

أكد مدرب منتخب بوركينافاسو، براما تراوري، أن فريقه سيواجه “الخضر” من أجل تحقيق الفوز، وضمان التأهل رسميا إلى الدور الـ 16 من منافسة كأس أمم إفريقيا.

ويلتقي “الخضر” مساء غدٍ الأحد، بـ”الخيول البوركينابية” بداية من الساعة 18:30، على ملعب “مولاي الحسن” بمدينة الرباط، برسم الجولة الـ 2 من المجموعة الخامسة لـ”كان 2025″.

وستكون المواجهة حاسمة للطرفان من أجل ضمان التأهل. بعد فوز المنتخب الوطني في الجولة الافتتاحية أمام السودان. بنتيجة 3-0، وفوز بوركينافاسو أمام غينيا الاستوائية بـ 2-1.

وقال مدرب بوركينافاسو: “خرجنا بانتصار وأظن أن المنافسة طويلة ولابد أن نكون حاضرين في كل لقاء بكل رغبة.”

وواصل تراوري: “نريد الذهاب بعيدا، ونكون حاضرين في النهائي المقرر يوم الـ 18 جانفي المقبل. سنواجه فريقا كبيرا غدا وهو الجزائر، في مباراة متجددة بين منتخبين تقابلا سابقا، وكثيرا ما اتسمت اللقاءات السابقة بالندية”.

قبل أن يستدرك مدرب بوركينافاسو، في الندوة الصحفية الخاصة بلقاء الغد: “سنضع خطة لاستغلالها ضد الجزائر، التي نعرف بأنها فريق قوي.. نحن جاهزون لمواجهة كل المنتخبات”.

وختم ذات المتحدث: “لدينا كلمة لنقولها في منافسة الـ”كان”. نحن هناك لإرضاء شعبنا وسنستغل كل سنتمتر في الملعب لتقديم كل شيء وتحقيق نتيجة ايجابية أمام الجزائر. للتأهل إلى الدور القادم قبل الجولة الأخيرة”.