مدرب بوركينافاسو :”لا أفهم سبب الخوف من الجزائر”

أبدى مدرب منتخب بوركينافاسو كامو مالو إهتماما منقطع النظير بمواجهة الإياب أمام الجزائر، حيث قال عنها خلال تدخله عبر القناة الإذاعة البوركينابية “bf1 ” اليوم السبت :”لا افهم لماذا يجب علي الخوف من مباراة الجزائر، يمكن لديهم ما يقولون في الاعلام، من جانبي أؤكد أن المباراة هي التي تفصل بيننا”.

وعن مباراة الذهاب قال مالو :”خلال مباراة الجزائر لاحظت بأنهم لا يتعاملون معنا بشكل مُتواضع، لكن اللاعبين قدموا مباراة في المستوى أمامهم”.

وأضاف “يتعين علينا العمل بجهد كبير للضغط على مجموعتنا، دعونا نترك الجزالئريين في راحتهم وأن افضل الحديث عن مباراة النيجر لان هذه المباراة هي الأهم وهي التي ستقودنا للحديث بعد ذلك عن الخصم الجزائري”

وختم مدرب “الخيول”: “مواجهة الفريق الجزائري بحد ذاته أمر جيد للوقوف على قوتنا، لكن اذا فزنا عليه سأقول إنه إنجاز كبير في الفترة الحالية، وحتى و إن تأهلنا إلى موندبيل قطر فسنذهب لإثبات أنفسنا و ليس من أجل الذهاب فقط”.