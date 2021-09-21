مدرب بوركينافاسو يراوغ بلماضي بهذه التصريحات

حاول مدرب المنتخب البوركينابي “كامو مالو” إبعاد الضغط عن لاعبيه بعد التعادل المسجل في مباراة الذهاب أمام المنتخب الجزائري التي إحتضنها الملعب الكبير لمدينة مراكش المغربية، حيث أكد أن هدفه هو التحضير لنهائيات كاس أمم إفريقيا المقبلة وليس التأهل إلى كأس العالم وهو ما أثار سخط أنصار المنتخب البوركينابي على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي.

ونزل “كامو مالو” ضيفا على أحد القنوات الرياضية البوركينابية يوم أمس الإثنين، لإطفاء تغضب أنصار منتخب الخيول البوركينابية قائلا:

“مع كل إحترامي لرواد مواقع التواصل الإجتماعي، إلا أنني المدرب الأول للمنتخب ويجب إحترام رأيي الخاص، ولدي طريقتي لمعالجة المواضيع، وأجدد تصريحاتي بأن ما يهمني هو التحضير لمنافسة كأس أمم إفريقيا، صحيح أن التأهل إ لى نهائيات كأس العالم يعتبر حلم حقيقي”.

“لمن لا يعرفني أنا مدرب تنافسي ولن أسمح في أي مباراة، لكن طريقة الإتصال قبل المباراة يجب أن تكون حذرة لأننا نواجه بطل إفريقيا ولا يمكنني أن نمنحهم الأدرينالين لكي يهاجموننا”.