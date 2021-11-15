مدرب بوركينافاسو يشتكي حضور الجماهير الجزائرية بملعب البليدة!

إشتكى مدرب منتخب بوركينافاسو كامو مالو من قرار السماح للجماهير الجزائرية بالتواجد بملعب مصطفى تشاكر يوم غد.

ونشرت الصفحة الرسمية للإتحاد البوركينابي على شبكة التواصل الإجتماعي تويتر تصريحات المدرب مالو قائلا:

“علينا التنديد بحضور الجماهير الجزائرية، لأن معطيات المباريات ستتغير لعبنا جميع المباريات السابقة دون جمهور”. كما تابع المدرب “ولماذا يتم السماح لهم بالحضور في مباراة الغد”!.

للإشارة، كشف من جهته، الناخب الوطني جمال بلماضي عن التشكيلة الاساسية التي سيعتمد عليها المدرب البوركينابي كامو مالو في مباراة الغد.

ونشط جمال بلماضي ندوة صحفية للحديث عن مباراة الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وقال: “لا يمكنني أن أكشف عن التشكيلة التي سنشركها في مباراة الغد، المدرب مالو يستمع للندوة الصحفية الآن، لكن يمكنني أن أكشف لكم عن التشكيلة التي سيشركها المنتخب البوركينابي يوم غد، حيث سيدخل كل من كوفي في حراسة المرمى، وهو الذي غاب عن مباراة النيجر لأنهم قالو أنه مصاب وهذا غير صحيح، بالإضافة إلى كبوري كمدافع أيمن، دايو، أبسوبا، ياغو على اليسار، في وسط الميدان غيرا، دابو، سونغاري، على اليمين لديه الخيار بين سانوغو وبيالا، وعلى اليسار سيكون بوندي، وفي الهجوم لا نعرف من سيلعب”.

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