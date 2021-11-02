مدرب بوركينافاسو يعلن قائمة لاعبيه الخميس

كشف الإتحاد البوركينابي عبر صفحة “الفايسبوك” موعد إعلان مدرب بوركينافاسو مالو عن قائمة اللاعبين المعنيين بمباراة النيجر و المنتخب الوطني.

وستلعب المباراتين لحساب الجولتين الخامسة و السادسة من تصفيات مونديال قطر 2022. كما أكد الإتحاد البوركينابي أن الجماهير ستتعرف على اللاعبين يوم الخميس المقبل بداية من الساعة التاسعة صباحا.

وسيلعب منتخب بوركينافاسو أمام النيجر في الثاني عشر من نوفمبر الجاري، لينهي سلسلة مبارياته التصفوية أمام الجزائر يوم 16 من الشهر ذاته. بحيث سيحتضن ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة الموقعة الكروية، التي ستفصل في مصير المنتخب المتأهل.

يذكر، أن الإتحاد البوركينابي يشهد انقساما كبير بين الأعضاء و حتى وزارة الرياضة البوركينابية، وهو الإنشقاق الذي قد يعيق مشوار الخيول في المنافسة على التأهل إلى العرس الكروي.

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فقد عمار بهلول، مكانته كنائب لرئيس الفاف، شرف الدين عمارة، وفقا لما تمخض عنه إجتماع المكتب الفيدرالي الأخير.

وتحصل محمد معوش، على منصب الرجل الثاني في الإتحاد الجزائري لكرة القدم، في ترقية كبيرة بالنسبة لأسطورة منتخب الأفلان.

يذكر بأن العلاقة بين عمارة وبهلول كانت سيئة جدا في الآونة الأخيرة، مما جعل خليفة زطشي يجري التغيير السالف ذكره.

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