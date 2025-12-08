مدرب بوركينافاسو يكشف قائمة لاعبيه المعنيين بكأس أمم إفريقيا 2025

كشف مدرب منتخب بوركينافاسو، براما تراوري، اليوم الإثنين، قائمة النهائية للاعبيه المعنيين بالمشاركة في الطبعة المقبلة من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وعقد مدرب منتخب بوركينا فاسو، براما تراوري، ندوة صحفية، أعلن من خلالها الأسماء التي اختارها لخوض نهائيات كأس أمم إفريقا 2025.

وضمت القائمة التي كشف عنها الناخب البوركينابي، والمعنية بنهائيات كأس أمم إفريقيا أسماء 25 لاعبا.

يذكر أن منتخب بوركينافاسو، يعد أحد منافسي المنتخب الوطني، ضمن المجموعة الخامسة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، والتي تضم أيضا غينيا الاستوائية، والسودان.