مدرب بوركينافاسو يكشف قائمة 27 لاعبا المعنية بالكان

كشف مدرب بوركينافاسو هوبير فيلود عن قائمة لاعبيه التي سيعتمد عليها في كأس أمم إفريقيا التي ستنطلق في جانفي القادم.

وأعلن هوبير فيلود عن قائمته التي ضمت 27 لاعبا عبر الموقع الرسمي للاتحادية لكرة القدم.

وتتواجد كتيبة الخيول في المجموعة الرابعة من المنافسة الإفريقية التي ممكن أن تواجه المنتخب الوطني الجزائري بقيادة جمال بلماضي.

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