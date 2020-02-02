مدرب بوركينا فاسو: “الخضر أبرز المرشحين ولكن..”

إعتبر مدرب منتخب بوركينا فاسو، كالو مالو، أن المنتخب الجزائري أبرز مرشح، في المجموعة الأولى من تصفيات مونديال 2022، دون إنقاصه من حظوظ باقي المنتخبات.

وصرح كالو مالو، لإذاعة الجزائر الدولية: “بالنظر لقرعة دور المجموعات، فإن المنتخب الجزائري هو المرشح الأول، لكن باقي المنتخبات قادرة على التحدي”.

وأضاف: “التصفيات لن تلعب بين الجزائر، وبوركينا فاسو، حيث بإمكان منتخبات مثل النيجر، وجيبوتي، صنع المفاجأة”.

يذكر أن المنتخب الجزائري يتواجد في المجموعة الأولى لتصفيات مونديال قطر 2022، إلى جانب كل من بوركينا فاسو، جيبوتي، والنيجر”.