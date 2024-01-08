مدرب بورندي يعلق على عدم تتويج محرز بالكرة الذهبية

تحدث مدرب منتخب بورندي، إتيان نديارياجيغ، عن عدم تتويج قائد الخضر رياض محرز، بالكرة الذهبية 2023.

وقال إتيان نديارياجيغ، في حوار لموقع “العربي الجديد”: “بالنسبة لي الكرة الذهبية ليست بتلك الأهمية”.

كما أضاف: “أن تقود منتخب بلادك للفوز بكأس أفريقيا للمرة الثانية، سيكون أمر مميز بالنسبة لمسيرة محرز، إن تحقق ذلك”.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه منتخب بورندي، غدا الثلاثاء، في مباراة تحضيرية، تحسبا لنهائيات أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.