مدرب بوليفيا :”لعبنا أمام خصم قوي وأغلب لاعبيه ينشطون في أوروبا”

اعترف مدرب منتخب بوليفيا أونتونيو كارلوس زاغو بقوة المنتخب الوطني الذي فاز عليه ولاعبيه بثلاثية مقابل اثنين بملعب نيلسون مانديلا.

وقال مدرب منتخب بوليفيا خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “لعب المباراة كانت ضرورية، لعبنا مباراة مثل التي تنشط في الأندية الأوروبية، كنا فائزين بثنائية قبل أن يعود المنتخب الجزائري في أخر الدقائق”.

كما أضاف كارلوس زاغو “نتواجد في أريحية كبيرة رغم الخسارة،الخصم عرف كيفية العودة في النتيجة، و الهدف الأول هو الذي فتح أبواب له، تركنا فراغات كبيرة للمنتخب الخصم”.

وأردف ” لقد اعتمدنا على اللاعبين الأساسيين في المباراة، و منحنا الفرصة لعدد من اللاعبين، من اجل تحضيرات لكوبا أميريكا، وتحضيرهم للمونديال”.

كما ختم “اعرف عدد من اللاعبين الجزائريين الذين ينشطون في أوروبا أبرزهم بن ناصر”.