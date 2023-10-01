مدرب بو رنجرز: “جئنا بهدف تحقيق الفوز وضمان التأهل”

كشف مدرب فريق بو رنجرز السيراليوني، الحاج فوراي، اهداف فريقه في مواجهة شباب بلوزداد، ضمن لقاء العودة من الدور التمهيدي الثاني لرابطة أبطال إفريقيا.

وصرح المدرب فوراي، اليوم الأحد، في ندوته الصحفية: “بصراحة لاعبينا جد محفزين لمباراتنا المقبلة، ونحن هنا لتشريف سيراليون”.

كما أضاف: “نحن لسنا هنا فقط من أجل تقديم مباراة في المستوى، بل من أجل تحقيق الفوز وضمان التأهل لدور المجموعات”.

وتابع المدرب الحاج فوراي: “نسينا مباراة الذهاب، قمنا بتصحيح بعض الأخطاء، وسنقدم أفضل ما لدينا في المباراة المقبلة حتى النهاية”.