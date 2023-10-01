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الرياضة

مدرب بو رنجرز: “سنجري تغييرات على تشكيلتنا وطريقة اللعب لتحقيق التأهل”

بقلم كريم تيغرمت
مدرب بو رنجرز: “سنجري تغييرات على تشكيلتنا وطريقة اللعب لتحقيق التأهل”
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أكد مدرب فريق بو رنجرز السيراليوني، الحاج فوراي، عزمه على احداث تغيييرات على تشكيلة، وطريقة اللعب، على أمل الإطاحة بشباب بلوزداد، وتحقيق التأهل.

وصرح المدرب فوراي، في ندوته الصحفية: “سنقوم بعدة تغييرات على مستوى فريقنا في مواجهة شباب بلوزداد مقارنة بمباراة الذهاب”.

كما أضاف: “سنجري تغييرات على ميتوى التشكيلة الأساسية، بالإضافة لتغيير خطة اللعب، كوننا هنا من أجل ضمان التأهل”.

وتابع المدرب الحاج فوراي: “ثقتي كبيرة في لاعبي فريقنا من أجل تشريف سيراليون واسعاد جماهيرنا من خلال تحقيق التأهل”.

رابط دائم : https://nhar.tv/h0o3Y
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