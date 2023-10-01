مدرب بو رنجرز: “سنجري تغييرات على تشكيلتنا وطريقة اللعب لتحقيق التأهل”
بقلم كريم تيغرمت
أكد مدرب فريق بو رنجرز السيراليوني، الحاج فوراي، عزمه على احداث تغيييرات على تشكيلة، وطريقة اللعب، على أمل الإطاحة بشباب بلوزداد، وتحقيق التأهل.
وصرح المدرب فوراي، في ندوته الصحفية: “سنقوم بعدة تغييرات على مستوى فريقنا في مواجهة شباب بلوزداد مقارنة بمباراة الذهاب”.
كما أضاف: “سنجري تغييرات على ميتوى التشكيلة الأساسية، بالإضافة لتغيير خطة اللعب، كوننا هنا من أجل ضمان التأهل”.
وتابع المدرب الحاج فوراي: “ثقتي كبيرة في لاعبي فريقنا من أجل تشريف سيراليون واسعاد جماهيرنا من خلال تحقيق التأهل”.
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