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الرياضة

مدرب بو رينجرز يستدعي 23 لاعبا لمواجهة بلوزداد

بقلم محمد.ل
مدرب بو رينجرز يستدعي 23 لاعبا لمواجهة بلوزداد
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وجّه مدرب نادي بو رينجرز السيراليوني، الحاجي فوراي، الدعوة لـ 23 لاعبا، لمواجهة شباب بلوزداد، في منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

ويستضيف الشباب غدا السبت، ممثل الكرة السيراليونية، ضمن إياب الدور التمهيدي الثاني لـ “الشامبينز ليغ” بملعب ميلود هدفي بوهران.

وكشفت إدارة بو رينجرز، عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” بأن وفد الفريق غادر سيراليون الأربعاء الماضي، باتجاه الجزائر عبر غينيا.

كما أبرزت بأن الفريق جد متحمس من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في الجزائر.

للإشارة فقد انتشرت أخبار في اليومين الماضيين، تتحدث عن إمكانية تأجيل المباراة، بسبب تأخر النادي السيراليوني في القدوم إلى أرض الوطن.

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