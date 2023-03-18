مدرب بيترو اتليتيكو “قمنا بدورنا لكن الفوز كان من نصيب شبيبة القبائل “

أبدى المدرب الكسندر سانتوس مدرب بيترو اتليتيكو الأنغولي تأسفه الكبير للخسارة القاسية التي مني بها رفقة فريقه أمام شبيبة القبائل.

وقال ألكسندر سانتوس خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “لعبنا بشكل جيّد، و قدمنا مباراة جيّدة، لكننا لم نفلح في التسجيل بعدما انهار بعض اللاعبين من الجهد المبذول”.

وأضاف مدرب بيترو الأنغولي “للأسف لم نستطيع التسجيل،كما أضن أن بعض اللاعبين انهاروا من الجانب النفسي كذلك”.

وختم سانتوس “الخبرة والتجربة تلعب دورا كبيرا في المنافسات الإفريقية، لهذا استطيع القول مبروك لشببية القبائل بكل روح رياضية”.

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