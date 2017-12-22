مدرب بيتيس: “بودبوز جاهز لمباراة بلباو”

الرياضة
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مدرب بيتيس: “بودبوز جاهز لمباراة بلباو”
بقلم أمير بهلول

أكد مدرب ريال بيتيس “كيكي”، أن الجزائري رياض بودبوز قد استرجع عافيته وسيشارك في مباراة اليوم ضد أتلتيك بلباو لحساب الجولة الـ17 من الليغا الإسبانية.

وقال “كيكي” في ندوة صحفية: “بودبوز عان من بعض الألام منعته من المشاركة ضد ملغا في الجولة الماضية”

وأضاف: “لقد تدرب في الحصص الأخيرة وبصفة عادية وسيكون ضمن القائمة التي ستواجه بيلباو”

وختم كلامه: “لم أفصل بعد في إمكانية مشاركته كأساسي أو إقحامه أثناء المباراة، سنرى ماذا سيحدث”.

يذكر أن المدرب “كيكي” لم يستفد كثيرا من خدمات بودبوز وجماهير الأندلس تنتظر منه الكثير.

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