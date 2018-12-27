مدرب “بيتيس”: “ماندي كسب احترام الجميع”

أكد “كيكي سيتيان” مدرب “ريال بيتيس” أن الجزائري “عيسى ماندي” كسب احترام الجميع في الفريق بفضل عمله وتطوره الكبير.

وقال “سيتيان” في تصريحات صحفية: “عيسى ماندي كسب احترام الجميع، بفضل تطوره كل يوم سواء في المباريات أو في التدريبات”.

وأضاف: “هو لاعب مثالي وأحد ركائز هذا الفريق، فهو يعلم جيدا كيف سيطور نفسه والعمل من أجل الوصول إلى مستوى أكبر”.

وتابع: “يلعب بطريقة جيدة للغاية، يساعد الفريق كثيرا سواء في الدفاع أو في الهجوم، يمنحنا الثقة”.

كلمات مدرب “بيتيس” ستمنح “الكابيتانو” ثقة أكبر من أجل مواصلة المشوار مع الفريق الأندلسي بأفضل طريقة ممكنة.