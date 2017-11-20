وضع مدرب نادي ريال بتيس الإسباني كيكي سيتيين، إسم الدولي الجزائري رياض بودبوز ضمن قائمة اللاعبين المعنيين بمواجة إيبار.

وقرر المدرب كيكي، تجديد الثقة في رياض بودبوز بعد الأداء الجيد الذي قدمه في المباراة الماضية، رغم عودته من الإصابة.

حيث يسعى مدرب بتيس، لإعادة بودبوز، لمستواه الحقيقي، بعد الإصابة التي عانى منها، من خلال إشراكه تدريجيا في مباريات الفريق.

وسيحل نادي ريال بتيس، أمسية اليوم ضيفا على نادي أيبار ضمن الجولة الـ12 من الليغا الإسبانية.