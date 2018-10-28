مدرب بيتيس يعول على ماندي وبودبوز للإطاحة بخيتافي

سيحل نادي ريال بيتيس الإسباني، ضيفا اليوم الأحد، على نادي خيتافي، أين ستجمعهما مواجهة الجولة الـ10 من الدوري الإسباني الممتاز.

وقرر مدرب نادي ريال بيتيس الإسباني، كيكي سيتين، اقحام الدوليان الجزائريان، عيسى ماندي، ورياض بودبوز أساسيان في هذه المباراة.

وكشف الحساب الرسمي لريال بيتيس، على “تويتر”، التشكيلة الأساسية التي ستبدأ هذه المواجهة، أ]ن تواجد اسم كل من ماندي، وبودبوز.