مدرب بيشكتاش: “رفضت المغامرة بإشراك غزال اليوم رغم جاهزيته”

غاب الدولي الجزائري، رشيد غزال، عن قائمة فريقه بيشكتاش، في المواجهة التي انطلقت قبل قليل، أمام المضيف إسطنبول باشاك شهير، برسم الجولة الـ 25 من “السوبر ليغا” التركية.

وكان غزال، مرشحا بقوة للمشاركة في اللقاء الذي يجمع فريقه برفقاء مدافع الخضر الآخر، أحمد توبة، بعدما تعافى من الإصابة التي كان يعاني منها.

غير أن الآلام عاودت غزال، قبل انطلاق مباراة اليوم الأحد، وهو ما جاء على لسان مدربه غونيش شينول، الذي قال في تصريح نقله موقع قناة “أن تي في سبور” التركية: “غزال كان جيدا في التدريبات، وكان بإمكانه المشاركة اليوم، ولكن في الساعات الماضية أحس ببعض الآلام”.

وواصل التقني التركي، متحدثا عن الحالة الصحية لغزال: “لم نقم بإدراجه ضمن قائمة اللقاء لأن الخطوة تشكل خطرا عليه، يريد أن يلعب ولكن كان الأحسن عدم إشراكه.”

وفي الختام، أشار مدرب منتخب تركيا السابق، إلى أن غزال، سيكون جاهزا في لقاء الجولة الـ 26، الذي سيستضيف فيه بيشكتاش، نادي اسطنبول سبور، يوم الـ 18 مارس الجاري.