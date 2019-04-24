مدرب تنزانيا: “لست خائفا من أي منتخب”

أبدى إمانويل أمونيكي، مدرب منتخب تنزانيا، ثقة كبيرة في تشكيلته، مؤكدا عدم تخوفه من أي منتخب، خلال نهائيات “كان” 2019.

وصرح أمونيكي، خلال ندوة صحفية: “أنا شخصيا لست خائفا من أي منتخب، ومتأكد أن المنتخبات الصغيرة، ستدخل “الكان”، بشهية كبيرة”.

وأضاف النجم النيجيري السابق: “المنتخبات الصغيرة ستسعى لإثبات وجودها، ولا تتفاجئوا إذا رأيتم بعض الفرق الكبيرة تحزم أمتعتها في الدور الأول”.

وتابع إمانويل أمونيكي: “الكثيرون من الأشخاص لم يتوقعوا تأهل تنزانيا، والآن بعد أن تأهلنا، علينا إثبات المزيد خلال هذا الكان”.

يذكر أن منتخب تنزانيا، يتواجد في المجموعة الثالثة لنهائيات أمم إفريقيا 2019 المقررة بمصر، إلى جانب الجزائر، السنغال، وكينيا.