مدرب تنفيتي الهولندي يكشف طبيعة إصابة زروقي

رفع مدرب نادي تفينتي الهولندي، رون يانس، الغموض حول طبيعة الإصابة التي يعاني منها لاعبه الدولي الجزائري، رامز زروقي.

وغاب زروقي، أمس، عن لقاء ناديه الذي انهزم فيه أمام غو أهيد إيغلز، بثنائية نظيفة في الدوري الهولندي، بداعي الإصابة.

وقال يانس في تصريحات خص بها موقع “أو أس بي أن” إن زروقي، يعاني من إصابة على مستوى الخصر، وأنه لعب العديد من اللقاءات وهو يعاني من هذه الإصابة.

كما أوضح التقني الهولندي، بأنه قرر منح لاعب الخضر راحة لأسبوع، على أمل أن تتحسن وضعيته الصحية.