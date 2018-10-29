مدرب “توتنهام” يشيد بـ “محرز” وكتيبة “غوارديولا”

أشاد “ماوريسيو بوكيتينيو” مدرب “توتنهام” بالنجم الجزائري “رياض محرز” وكتيبة المدرب الإسباني “بيب غوارديولا” أين يعتبر “السيتي” أفضل فريق في إنجلترا.

وقال بوكيتينيو في تصريحات صحفية: “بالنسبة لي مانشستر سيتي أفضل فريق في إنجلترا فهو يمتاز بتركيبة بشرية مميزة”.

وأضاف: “لدى غوارديولا العديد من الحلول الهجومية ويمكنه اللعب بأي خطة يريد”.

وتابع: “في كرة القدم كل شيء وارد، علينا أن نقدم مباراة كبيرة ضد مانشستر سيتي اذا ما أردنا الفوز بالنقاط الثلاث”.

هذا وسيواجه “محرز” نادي “توتنهام” سهرة اليوم (21.00) على ملعب “ويمبلي”، ولطالما كان “محرز” الشبح الأسود لـ”السبيرز”.