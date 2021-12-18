مدرب تونس “الجزائر منتخب قوي واللاعبون قاتلو للفوز بالنهائي”

إعترف مدرب منتخب تونس منذر الكبير بقوة المنتخب الوطني الجزائري الذي حسم الفوز بالنهائي امام تونس في نهائي كأس العرب.

وقال منذر الكبير في تصريح له عقب المباراة “داربي كان قوي، و منتخب الجزائري منتخب قوي جدا و قدم مستويات كبيرة في المنافسة، اللاعبين لدينا لم يقصروا في مهامهم، المشوار كان محترم بالنسبة لنا ومبروك للمنتخب الجزائري”

وعن الخسارة القاسية بثنائية للاعبيه قال منذر الكبير “اللاعبون شاهدوا المنتخب الجزائري يقاتل تنقلوا مباشرة إلى منطقة العمليات لديهم، لكن لم يتفوقوا في حسم بعض اللقطات، قبل أن يحسم المنتخب الجزائري المباراة لصالحه، صراحة حتى نحن كنا نستهل الفوز”