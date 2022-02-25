مدرب تونس السابق يكذّب أخبار توصله لاتفاق لتدريب السياسي

فنّد المدرب السابق لمنتخب تونس منذر الكبير الأخبار التي راجت مؤخرا بشأن اتفاقه الرسمي مع إدارة شباب قسنطينة.

وقال منذر الكبير عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، ” فوجئت اليوم بأخبار تؤكد تعاقدي مع نادي قسنطينة الجزائري وتتحدث عن تفاصيل غير صحيحة”.

و رغم ذلك، لم يخفِ منذر الكبير اتصالات رئيس السياسي ” لا أنفي اتصال رئيس نادي قسنطينة بي وعرضه علي تدريب الفريق. لقد كان راقيا في حديثه، معتزا بانتمائه لناد عريق وطموحا في تصوره لمستقبله”.

كما تطرّق منذر الكبير لمستقبله “قررت منذ هذا الصباح إيقاف المفاوضات وأعلمت بذلك الرئيس الذي كان متفهما لموقفي مستنكرا”.

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رسميا.. إقالة منذر الكبير من تدريب تونس وهذا خليفته !

أعلنت الاتحادية التونسية لكرة القدم، سهرة اليوم الأحد عن إقالة مدرب المنتخب التونسي، منذر الكبير.

ونشرت الاتحادية التونسية لكرة القدم بيانا على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”. كشفت من خلاله نهاية مغامرة الكبير.

وعينت الاتحادية التونسية لكرة القدم. جلال القادري، مُساعد منذر الكبير، في منصب مُدرب رئيسي.

وكان المنتخب التونسي قد ودع منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون من الدور ربع النهائي.

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