مدرب تونس يبرر إخفاقاته على حساب “الخضر” !

لم يجد مدرب منتخب تونس، قيس اليعقوبي، مبررا للهزيمة التي مني بها منتخبه أمس الاثنين، داخل الديار، أمام غامبيا، سوى مهاجمة الاتحاد الجزائري لكرة القدم “فاف” والتشكيك في انتماء اللاعبين المغتربين.

وسقطت تونس، بهدف من دون رد، بملعب حمادي العقربي، برادس، أمام ضيفها الغامبي. ضمن الجولة الـ 6 والأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وأوضح اليعقوبي، بأن الوضعية المادية لمنتخب بلاده، صعبة جدا، وإن مشاكل الكرة التونسية أعمق من مجرد مدرب إذ أنها تتأثر بالبيئة والمناخ العام في البلاد.

قبل أن يهاجم المدرب السابق لأولمبي الشلف “الفاف” قائلا: “جيرانكم اليوم يستقدمون لاعبين من أوروبا، هل تعتقدون أن استقدام غويري وشرقي وغيرهم، كان مجانًا؟”.

وواصل اليعقوبي، اطلاق تصريحاته غير المسؤولة: “أعرف عدة أمور، عملت مع مدرب حراس المنتخب الجزائري سابقا. والذي شارك في نسختي كأس العالم ومثلهما في كأس إفريقيا. وأكد لي أن الإغراءات كبيرة جدا لاستقدام اللاعبين”.

وختم المدرب التونسي: “أمور خيالية ! لا يمكن لك أن تتصورها، وهي غير موجودة حاليا في تونس”.