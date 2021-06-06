مدرب “تونس” يتحدى “بلماضي” والخضر.. “سنوقف سلسلة انتصاراتهم” !

الرياضة
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مدرب “تونس” يتحدى “بلماضي” والخضر.. “سنوقف سلسلة انتصاراتهم” !
بقلم أمير بهلول

رفع “منذر الكبير” مدرب منتخب تونس التحدي أمام أشبال “بلماضي”، مؤكدا أنه يسعى لتحقيق الفوز أمام الخضر يوم الجمعة المقبل، وذلك لتحسين وضعيتهم في ترتيب الفيفا قبل خوض غمار تصفيات مونديال قطر 2022.

وصرح منذر الكبير بعد فوز منتخب “تونس” أمام “الكونغو الديموقراطية” في مباراة ودية: “مباراتنا أمام الجزائر هي داربي كبير، والداربي يلعب على جزيئات صغيرة، الأهداف واضحة بالنسبة لنا، كل مباراة نلعبها تكون من أجل الانتصار والتقدم في ترتيب الفيفا”.

وأضاف: “طموحنا الدخول في التوب 20 في ترتيب الفيفا، ستكون مباراة صعبة أمام منتخب يحقق سلسلة من النتائج الإيجابية، ونحن جاهزون لتحقيق الانتصار، وكلما نلعب في رادس نحاول خلق سيطرة ميدانية وأن نلعب بطريقة لعبنا لتحقيق الفوز وفقط”.

وتابع: “سنلعب أمام بطل إفريقيا وضد أسماء كبيرة، فمباراتنا أمام الجزائر هي بمثابة الاختبار الحقيقي للمنتخب التونسي، وسنكون أكثر تركيز وأكثر حذر أمام الخضر”.


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