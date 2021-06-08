مدرب تونس يرد على محرز ويتوعد الخضر!

رد منذر الكبير، مدرب منتخب تونس، على الدولي الجزائري رياض محرز، بعد أن شبه هذا الأخير نسور قرطاج بأتليتيكو مدريد من حيث طريقة لعبهم الدفاعية. وأكد الرجل الأول في الطاقم الفني للجارة الشرقية بأن عناصره ستعمل على إسقاط الخضر وكسر سلسلتهم التاريخية الجارية.

وصرّح قائلا :”منتخبنا التونسي لديه طريقة اللعب الخاصة به، ونحترم وجهة نظر رياض محرز وزملاءه ونسعى لتحقيق الإنتصار أمامهم في داربي سيكون قويا جدا، ولن نرضى بغير الفوز خلال اللقاء المُنتظر أمام الجزائر”.

وواصل :”جماهيرنا التونسية، لديها علاقة مميزة مع المنتخب الجزائري، وعاطفة خاصة، ولكننا سنقدم الأفضل فوق أرضنا ولن نُفرط في الفوز مهما كانت الظروف”.