مدرب توينتي يشيد بإحترافية زروقي

أشاد مدرب نادي توينتي الهولندي، رون يانس، بإحترافية لاعبه الدولي الجزائري رامز زروقي، في التعامل مع فشل صفقة إنتقاله خلال الميركاتو الصيفي.

ونقل موقع 1Twente Enschede، أمس الجمعة، تصريحات المدرب، الذي صرح بشأن زروقي:”أراد رامز زروقي الذهاب إلى فينورد وشعر بخيبة أمل لفشل الصفقة”.

وأضاف المتحدث:”ليس من السهل تعويض لاعب مثله، ورغم فشل صفقة إنتقاله لفاينورد، بقي اللاعب يتدرب مع الفريق من أجل الأنصار”.

وختم مدرب توينتي يانس تصريحاته:”تعامل زروقي مع هذا الوضع يجعله قدوة لكل اللاعبين”.