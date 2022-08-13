مدرب توينتي يغلق الباب أمام زروقي

تحدث مدرب نادي توينتي الهولندي، رونالد جون، عن مستقبل لاعبه الدولي الجزائري رامز زروقي، ردا منه على اهتمامات نادي فينرود.

ونقلت تقارير صحفية، تصريحات رونالد جون، أين قال: “بالنسبة لنا، رامز زروقي، لاعب في نادي توينتي، وسيبقى كذلك”.

كما أضاف مدرب توينتي: “بعد تصريحات زروقي الإعلامية، جلسنا في مشاورات، واللاعب لازال موجود هنا”.

يذكر أن رامز زروقي، أبدى، في آخر خرجة اعلامية له، عن رغبته في خوض تجربة جديدة مع نادي فينرود، بعد ابداء هذا الأخير اهتمامه بخدماته.