مدرب جديد في انتظار “ماندي” !

أعلن نادي “ريال بيتيس” عن إقالة مدربه “روبي” بسبب النتائج السلبية التي حققها الفريق في الآونة الأخيرة.

وأكدت في نفس السياق، بعض المصادر الإسبانية، أن الفريق الأندلسي قد دخل في مفاوضات مع “مانويل بليغريني” للإشراف على الفريق.

من جهة أخرى، ستتوزع الأوراق من جديد في الفريق، وعلى “ماندي” أن يثبت نفسه خاصة أنه عان من بعض التهميش من المدرب “روبي”.

ماندي الذي كان قائدا لنادي “بيتيس”، كان حبيس دكة البدلاء في الكثير من المباريات مع المدرب “روبي” وإقالة هذا الأخير تمنح الجزائري جرعة “أوكسجين”.