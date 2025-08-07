مدرب جنوب إفريقيا: “المنتخب الجزائري قوي ونحن جاهزون لمواجهته”

اعترف مدرب منتخب جنوب إفريقيا المحلي، ملوفي نتيسكي، بقوة منافسهم المقبل في “الشان”، المتخب الجزائري، مؤكدا في الوقت نفسه جاهزيتهم لمواجهته.

وصرّح المدرب نتيسكي، اليوم الخميس، في ندوة صحفية عشية المباراة: “منتخب الجزائر يملك لاعبين بخضائص معنية، وطريقة لعب خاصة”.

وأضاف: “في تحضيرنا لهذه المباراة، ركزنا على كل التفاصيل، وخصائص المنتخب الجزائري، بعد معاينته”.

وتابع مدرب منتخب جنوب إفريقيا، ملوفي نتيسكي: “نحن جاهزون لمواجهة الجزائر التي تملك منتخبا قويا، بلاعبين يتمتعون بفرديات جيدة”.

يذكر أن المنتخب الوطني للمحليين، سيواجه نظيره الجنوب إفريقي، يوم غد الجمعة، في ثاني مباراة ضمن بطولة “الشان”.