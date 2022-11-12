مدرب جنوب افريقيا يكشف سبب رفضه مواجهة الخضر

كشف مدرب منتخب جنوب افريقيا، هيغو بروس، سبب رفضه إقامة مواجهة وديه بين منتخبه والمنتخب الوطني الجزائري.

وصرح بروس لوسائل إعلام جنوب إفريقية، الخميس المنصرم قائلا: “ربما يشعر بعض اللاعبين بخيبة أمل، لكن مواجهة الجزائر هم أفضل منا في الوقت الحالي”.

وأضاف بروس:”بالإضافة لمشقة التنقل للجزائر، أخشى من رد فعل عنيف في حال خسارتنا أمام فريق يحتل المركز 37 عالميا والخامس في إفريقيا.

للإشارة، جرى برمجة مواجهة الخضر ضد جنوب إفريقيا بتاريخ 16 نوفمبر بملعب براقي قبل أن يتم تغييرها بمواجهة منتخب مالي.