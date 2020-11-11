مدرب جيبوتي: “البعض يرى أن مواجهة الجزائر ستنتهي بفضيحة كروية”

إعترف المدرب الفرنسي لمنتخب جيبوتي جوليان ميت بصعوبة مهمة فريقه أمام المنتخب الجزائري في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وتحدث المدرب السابق لفريق أوتوهو الكونغولي والذي سبق له وأن خسر بـ9-0 أمام مولودية الجزائر عن مواجهة الخضر في حوار مع موقع الفيفا قائلا:

“منتخبنا هو الأصغر في كل هذه التصفيات، سنواجه بطل أفريقيا وهو الجزائر الذي لم يخسر أي مباراة منذ فترة طويلة. البعض هنا يرى أن مواجهة هذا المنتخب ستكون فضيحة والبعض يقول لن أشاهد اللقاء، لكن أنا رأيي أن هذه المواجهة ستكون شرف بالنسبة لنا. جيبوتي لم يكن لديهم منتخباً لمدة سنتين وفازوا ربما مرة واحدة في عشر سنوات، لهذا نستحق خوض هذه المباراة ويجب أن نفتخر بالمشاركة فيه فبعد سنتين من التوقف سيواجه لاعبو جيبوتي رياض محرز وتراوري وهذا الأمر سيكون رائعاً.”

وأضاف “نعرف كل المنافسين، الجزائر وبوركينافاسو يملكون لاعبين كبار في أوروبا، وحتى منتخب النيجر متفوق علينا كثيراً في تصنيف FIFA. لا أريد الحديث عن أهدافنا في تصفيات كأس العالم، قبل كل مباراة أقول أن الحظوظ متساوية، كل شيء ممكن في كرة القدم، ممكن أن نفوز على الجزائر إذا كانوا بعيدين عن مستواهم، لكن في نفس الوقت بإمكاننا تلقي هزيمة بنتيجة ثقيلة، وسأحضر كل لقاء من أجل الفوز.”