مدرب جيبوتي تلقى 17 هدفا بأقدام جزائرية !

يبدو أن اللاعبين الجزائريين أصبحوا يشكلون صداعا في رأس المدرب الفرنسي لمنتخب جيبوتي جوليان ميت بعد الهزيمة بثمانية أهداف مقابل صفر في مباراة اليوم بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وسبق للمدرب الفرنسي جوليان ميت وأن خسر بنتيجة أثقل مع فريق أوتوهو الكونغولي أمام مولودية الجزائر بملعب 5 جويلية الأولمبي بتسعة أهداف كاملة في إطار الدور التمهيدي لمنافسة دوري أبطال إفريقيا سنة 2018.

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