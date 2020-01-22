مدرب جيبوتي: “حظوظنا للفوز أمام الجزائر لا تتعدى الـ5%”

إعترف المدرب الفرنسي لمنتخب جيبوتي بصعوبة المهمة عندما يواجه المنتخب الجزائري في إطار التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وأجرى المدرب الفرنسي جوليان ميت حوارا مطولا مع موقع DZFOOT تحدث من خلالها عن المواجه التي ستجمع منتخب جيبوتي أمام الخضر قائلا:

” تعرفت على نتائج القرعة بينما كنت أدرب منتخب أقل من 20 سنة، ولم أعش حماس القرعة على المباشر في التلفزيون، لكنني سعدت كثيرا لنتائجها”.

وأَضاف: “شعرت منذ البداية أننا سنواجه المنتخب الجزائري في التصفيات المؤهلة إلى المونديال”.

“بإعتبارنا أضعف فريق في المجموعة الأولى أعتقد أنه من المهم أن يضعنا التاريخ في مواجهة بطل إفريقيا، وبالنسبة لي لا يوجد أي ضغط ، ولا خوف، ونحن سعداء كلاعبين أو طاقم فني أن نتواجد في هذه المرحلة من التصفيات، وما علينا سوى أن ندخله دون حسابات ولا خوف من أي منتخب”.

وأضاف: “بالنسبة لنا ، حتى التعادل ضد أي خصم في هذه المجموعة (أ) سيكون في صالحنا، ولمن يعرفون كرة القدم يدركون ذلك ، سنبذل قصارى جهدنا لتقديم أفضل ما لدينا ، وسنفعل كل شيء للفوز بالمباريات “.

“سنواجه الجزائر من أجل الفوز حتى ولوكانت لدينا نسبة 5% من الحظ”.