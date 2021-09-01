مدرب جيبوتي :”لهذا السبب مواجهة الخضر سهلة بالنسبة لنا”

أكد مدرب منتخب جيبوتي، جوليان مات، بأن أشباله سيدخلون المواجهة أمام الخضر في إفتتاح التصفيات المؤهلة، دون أدنى ضغط يُذكر، باعتبار أنهم غير مُرشحين للصمود أمام زملاء رياض محرز، وهو ما يجعلهم مُحفزين لتحقيق المُفاجأة.

وصرّح التقني الفرنسي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بعد ظهيرة اليوم الأربعاء قائلا :”بالنسبة لنا اللقاء أمام الجزائر سهل، لأن الجميع يعتقد بأن النتيجة محسومة لصالحهم، وبالتالي فإننا سنلعب مُتحررين من أي ضغط، ومُلاقاة خصم بهذا المستوى يعتبر تحديا كبيرا بالنسبة لنا”.

وواصل في نفس الصدد :”بالنسبة للاعبينا مُلاقاة أسماء ناشطة في البريميرليغ الإنجليزية، الليغا الفرنسية والليغ 1 الإيطالية، بمثابة حُلم وتحقق وحتى بالنسبة لي، كنت أحلم بمُلاقاة الكبار وهو ما سيتجسد على أرض الواقع في الساعات القليلة القادمة”.