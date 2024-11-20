مدرب حراس “الخضر” السابق يرد على افتراءات قيس اليعقوبي

خرج المدرب السابق لحراس المنتخب الوطني، حسان بلحاجي، عن صمته للرد على الاتهامات الخطيرة، التي أطلقها مدرب منتخب تونس، قيس اليعقوبي، في حق المنتخب الجزائري واللاعبين المغتربين.

وكان اليعقوبي، قد أكد عقب خسارة تونس، بملعبها أمام غامبيا. في ختام تصفيات “كان” 2025، بأن اللاعبين المغتربين اختاروا الجزائر، مقابل اغراءات مالية، مؤكدا بأن بلحاجي، هو من أخبره بالأمر.

وقال بلحاجي، حول تصريحات التقني التونسي: “هذا الشخص نسيته تماما. لم أفهم سبب تصريحاته، عملت معه لـ 3 أو 4 أشهر في شبيبة الساورة، وساعدته كثيرا”.

وواصل مدرب حراس “الخضر” السابق، في تصريحات لـ”النهار”: “لقد فاجأني بتصريحاته، نحن أفضل منهم، ونحن نملك “الغرينتا” ولاعبين ومنتخب أفضل منهم (يقصد تونس).”

كما نفى بلحاجي، كل ما جاء على لسان اليعقوبي، وأضاف: “أراد فقط اخفاء الخسارة أمام غامبيا. “خسرت دبر راسك”.. أنت في الشلف ولم تنجح في انقاذ الفريق”.