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الرياضة

مدرب حراس الخضر يتحصل على شهادة “اليويفا B” بإيطاليا

بقلم عزيز طالبي
مدرب حراس الخضر يتحصل على شهادة “اليويفا B” بإيطاليا
مدرب الحراس
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تحصل مدرب حراس المرمى نصر الدين برارمة على شهادة مدرب حراس مرمى “اليويفا B” التي سلمها له الاتحاد الايطالي أول أمس.

و تحصلت “النهار أون لاين” على وثيقة رسمية من الإتحادية الإيطالية لكرة القدم، التي تؤكد ان عز الدين برارة يعتبر الجزائري الوحيد والأجنبي الوحيد في قائمة الاتحاد الايطالي الذين تحصلوا على الشهادة المعترف بها دوليا.

كما ينتظر خريج أكاديمية كوفارتشيانو الايطالية، الحصول على شهادة “اليويفا A” لتدريب الحراس على مستوى مختلف الأندية العالمية.

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رابط دائم : https://nhar.tv/O4kxA
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