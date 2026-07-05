مدرب حراس “الخضر” يلتحق بشبيبة القبائل

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الأحد، عن انضمام مروان مسعي، إلى الطاقم الفني للفريق الأول، في منصب مدرب حراس المرمى.

ويُعد مسعي، الذي شغل منصب مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني إلى جانب نصر الدين برارمة في عهد فلاديمير بيتكوفيتش. إضافة نوعية للطاقم الفني لـ”الكناري” الذي يقوده المدرب الفرانكو جزائري كريم بلحسين.

ورحبت إدارة شبيبة القبائل بمدرب حراسها الجديد، في بيان نشرته عبر الموقع الرسمي للنادي، متمنية له التوفيق في مهامه.

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