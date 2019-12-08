مدرب حسنية أغادير: “مواجهة بارادو ستلعب على جزئيات صغيرة”

إعتبر مدرب حسنية أغادير، أمحمد فاخر، أن المواجهة التي ستجمع فريقه، بنادي بارادو، لحساب كأس الكاف، ستشهد ندية كبيرة، وستلعب على جزئيات صغيرة.

وصرح أمحمد فاخر، خلال ندوته الصحفية: “هذه المباراة تعتبر داربي مغاربي، وستشهد ندية واندفاع بدني كبير بين الفريقين”.

وأضاف: “الفريقين حققا نتائج جيد في خرجتهما السابقة، والمباراة ستلعب على جزئيات بسيطة، أني ستكون خبرة حسنية أغادير في مواجهة عزيمة زرغبة نادي بارادو”.

يذكر أن نادي بارادو سيواجه حسنية أغادير، اليوم الأحد، لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكاف.