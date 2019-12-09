مدرب “حسنية أغادير” يكشف سرّ الفوز على “بارادو”

كشف “امحمد فاخر” مدرب فريق “حسنية أغادير” المغربي سرّ الفوز على “أتلتيك بارادو” سهرة الأحد في كأس الكاف.

“فاخر” قال بعد الفوز بهدفين دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات بملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة.

“درسنا منافسنا جيدًا ووقفنا على نقاط ضعفه، تم استغلال ذلك بشكل مثالي. عملنا على الكرات الثابتة في التدريبات، ومنها تحصلنا على هدفين منحا الفريق انتصارًا مهما”.

“كنا نعلم صعوبة اللقاء خاصة وانه داربي مغاربي، حاولنا الضغط مبكرا على المنافس ومنعه من التقدم وبعد ذلك استعملنا المرتدات”.