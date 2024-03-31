مدرب خنشلة يكشف سبب استبدال هشام العقبي بشكل مفاجئ

كشف يامن الزلفاني مدرب اتحاد خنشلة عن الأسباب الحقيقية وراء التغيير المفاجئ للاعب هشام العقبي خلال مباراة الكأس التي جرت اليوم أمام مولودية الجزائر.

وقال يامن الزلفاني في تصريحه خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “اختيارات فنية قمت بها، دخلت وبعدها قمت باستبداله، آمر يحدث في العالم”.

كما أضاف المدرب التونسي حديث عن الإقصاء المر “كنت أريد أن أسعد الجمهور لكن للأسف لم تسير الأمور كما أحببنا لكن للأسف، أطلب منهم الاعتذار”.

وكان الفريق الخنشلي قد انهزم أمام الفريق العاصمي بنتيجة هدفين مقابل هدف في اللقاء المثير.